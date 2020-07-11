В Ош из Екатеринбурга вернулись 243 кыргызстанца. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, борт авиакомпании «Уральские авиалинии» прибыл по маршруту Екатеринбург — Ош.

«Рейсом прилетели студенты российских вузов и остро нуждающиеся в возвращении граждане с различными заболеваниями, ЛОВЗ, люди преклонного возраста, беременные и женщины с маленькими детьми. Также прилетели граждане, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Сургута, Магнитогорска, Салехарда», — отметили в ведомстве.