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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ош из Екатеринбурга вернулись 243 кыргызстанца

В Ош из Екатеринбурга вернулись 243 кыргызстанца. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, борт авиакомпании «Уральские авиалинии» прибыл по маршруту Екатеринбург — Ош.

«Рейсом прилетели студенты российских вузов и остро нуждающиеся в возвращении граждане с различными заболеваниями, ЛОВЗ, люди преклонного возраста, беременные и женщины с маленькими детьми. Также прилетели граждане, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Сургута, Магнитогорска, Салехарда», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159120/
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