Цифра дня. 1 тысяча 529 медработников заразились коронавирусом в Кыргызстане

В Кыргызстане с марта по июль коронавирусом заразились 1 тысяча 529 медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Отметим, что пока выздоровели только 546. За прошедшие сутки по стране COVID-19 выявили у 79 медиков. В Бишкеке — 20, в Чуйской области — 34, в Оше — 8, в Ошской области — 3, в Нарынской — 5, в Джалал-Абадской — 3, в Баткенской — 6.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписали 10 медицинских работников.

За весь период по республике COVID-19 обнаружен у 9 тысяч 910 человек. Выздоровели — 3 тысячи 236.