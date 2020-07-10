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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Сельчане обеспокоены: возрос поток прибывающих из столицы в Ошскую область

Полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев попросил с пониманием относиться к тем, кто во время пандемии приезжает из городов в села. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По словам Узарбека Жылкыбаева, многие сейчас возвращаются из больших городов, где эпидемиологическая ситуация обострена, с семьями в свои родные села.

«К ним надо относиться с пониманием. Они в целях безопасности семьи хотят временно пожить в сельской местности. Просто не надо ходить к ним в гости. Их нужно попросить воздержаться от посещения соседей и придерживаться санитарных норм, а также социальной дистанции. Сами видите, что творится в Бишкеке. Нет гарантии, что коронавирус не распространится по всей стране. Поэтому надо быть очень ответственными», — сказал он.

Полпред отметил, что в Оше пока мест в больницах хватает. А запаса лекарственных препаратов хватит на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159063/
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