Страшные цифры смертности ничему не учат. Излеченные от COVID собирают застолья

В Оше инфицированные COVID-19 после выписки из больницы собирают родственников и проводят обряд жертвоприношения. Об этом на пресс-конференции заявили жители региона полномочному представителю правительства в Ошской области Узарбеку Жылкыбаеву.

Полпред попросил не ходить на тои и другие семейные мероприятия и сообщать об этом местным органам власти.

«В нашем регионе живет более миллиона людей. Контролировать каждого очень трудно. Нельзя сейчас собираться группами и тем более проводить массовые меропрития. Если ваш сосед или родственник что-то намечает — той или застолье, сразу сообщите местным органам. Не ходите в гости. Сейчас не время для обид и демонстрации уважения во вред своему здоровью», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Полпред в Оше поблагодарил активных граждан и журналистов, которые сообщили о проведении семейного мероприятия. «Сейчас по виновникам такого мероприятия уже возбуждено дело», — добавил он.