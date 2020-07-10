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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Позитивная новость. Очереди в дневных стационарах Бишкека уменьшаются

Работа дневных стационаров в Бишкеке стабилизировалась, очередей практически нет. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, сейчас стационары работают в обычном режиме, всем пришедшим оказывают необходимую помощь. Большого числа людей, как это было в первые дни, сейчас уже нет.

Вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова рассказала 24.kg, что сегодня на 12.00 стационары посетили 1 тысяча 702 человека. Очередность составляет примерно 20-30 человек. Люди в основном приходят, чтобы получить первое назначение на лечение у медиков. А затем они уже получают процедуры в строго установленное время.

«Работа в стационарах уже поставлена. Мы увеличили число врачей и медсестер. Поэтому людям делают назначение, дают талон, в котором указано, в какое время он должен прийти на процедуры. Сейчас врачи принимают в основном вновь поступивших. Решен вопрос и с теми, у кого тяжелое состояние. Возле каждого стационара дежурят кареты скорой помощи. Они госпитализируют людей, чье состояние оценивается как тяжелое. За последние шесть дней мы госпитализировали в больницы 76 человек», — рассказала Татьяна Кузнецова.

Напомним, что на территории Бишкека развернуто девять дневных стационаров. Они предназначены для больных с легкой и средней формой ОРВИ и внебольничной пневмонии. Здесь можно проконсультироваться, получить капельницы или уколы, купить лекарства. Всего в дневных стационарах есть 850 мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159026/
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