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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 80 медиков

В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 80 медиков. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке — 17, Чуйской области — 26, Оше — 9, Ошской области — 4, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 5, Таласской — 1.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением четверо медицинских работников.

Всего медиков с диагнозом COVID-19 составляет 1 тысяча 450 случаев, из которых выздоровели 536.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158944/
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