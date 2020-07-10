В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 80 медиков. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке — 17, Чуйской области — 26, Оше — 9, Ошской области — 4, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 5, Таласской — 1.



За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением четверо медицинских работников.



Всего медиков с диагнозом COVID-19 составляет 1 тысяча 450 случаев, из которых выздоровели 536.