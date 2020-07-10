COVID-19 в Кыргызстане. Таласскую область закрыли на двухнедельный карантин

Въезд в Таласскую область временно запрещен. Об этом 24.kg сообщил полпред региона Марат Мураталиев.

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По его словам, такие меры приняты в рамках профилактики заболевания коронавирусом.

«Медики попросили нас на две недели приостановить межобластные транспортные сообщения, на заседании штаба предложение было одобрено. Овощные базары продолжают функционировать, но с учетом санитарных правил. Кроме того, водителям большегрузных автомобилей, которые проезжают транзитом в Казахстан, запрещено оставаться в области», — сказал Марат Мураталиев.

Въезд разрешен только тем, у кого местная прописка. Мы также приостановили работу скотных рынков, мечети, запрещены спортивные мероприятия. Марат Мураталиев

«У нас люди ночью играют в футбол, идут мыться под холодной водой в колонке или в речке, а потом болеют пневмонией. В целом ситуация контролируемая. Во всех поселках есть дневные стационары. В настоящий момент из 195 человек, болеющих пневмонией, около 100 выздоровели. 13 человек продолжают лечиться от коронавируса. Паники нет, имамы и сотрудники милиции проводят разъяснительную работу среди населения», — пояснил чиновник.