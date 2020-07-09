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Общество

О правилах приличия. В школах Узбекистана введут новый предмет — «Воспитание»

В школах в этом году вводится новый предмет — «Воспитание», сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Министерства юстиции Узбекистана.

Отмечается, что новшество предусмотрено постановлением правительства «О мерах по поэтапному внедрению в практику предмета «Воспитание» в учреждениях общего среднего образования». Согласно документу, с объединением предметов «Одобнома» (Правила приличия), «Чувство Родины», «Основы национальной идеи и духовности» и «История мировых религий» в учреждениях общего среднего образования будет поэтапно вводиться в практику единый предмет «Воспитание» в 1-9-х классах с 2020/2021, а в 10-11-х классах — с 2021/2022 учебного года в пределах общих часов, отведенных предметам.

Учебники и учебно-методические комплексы по предмету «Воспитание» будут изданы и доставлены на места до начала нового учебного года.

С июля 2020 года до начала нового учебного года для учителей этих предметов в онлайн-режиме будут организованы целевые курсы повышения квалификации по предмету «Воспитание».

«Расходы, связанные с приобретением и доставкой учебников и учебно-методических комплексов по предмету «Воспитание», будут покрыты за счет средств республиканского бюджета и Республиканского целевого книжного фонда при министерстве народного образования. Постановлением также утверждена концепция предмета «Воспитание» для учеников учреждений общего среднего образования», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158862/
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