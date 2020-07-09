13:18
USD 78.03
EUR 88.01
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ЦОН-1 закрыт на карантин, получить можно только готовые паспорта

Граждане, сдавшие документы на паспорта, смогут получить их в кабинете выдачи готовых паспортов в ЦОН-1, несмотря на закрытие центра на карантин.  Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

Накануне в Бишкеке ЦОН-1 закрыли на карантин из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в городе и вспышки внебольничной пневмонии. Такие меры предприняты для предупреждения распространения COVID-19.

На сегодня в штатном режиме продолжают свою работу ЦОН-2 (улица Валиханова, 2), ЦОН-3 (бульвар Молодой Гвардии, 4), ЦОН-4 (улица Ауэзова, 1/5).

«Просьба оставаться дома и воздержаться от посещений мест массового скопления людей. При визите в ЦОН соблюдайте дистанцию, носите маски. Нарушения данных требований может стать причиной распространения вируса. Если нет крайней необходимости в документах, пожалуйста, оставайтесь дома. Не приводите всех членов семьи, если услуга нужна только одному человеку. Документы вы сможете получить после стабилизации ситуации», — подчеркнули в ГРС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158855/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав Кыргызстана получил аппараты ИВЛ и партию СИЗ
ЦИК ушла на самоизоляцию. Список заболевших пневмонией сотрудников растет
Не верю в коронавирус. В Баткене мужчина сбежал из больницы, а через день умер
Кубатбеку Боронову на заметку: врачам и медперсоналу Куршаба не хватает СИЗ
ДУМК решило предоставить свои здания для стационаров и обсерваций
Выборы-2020. Провести нельзя отменить: где ставить запятую
Состояние главы Минздрава и его зама удовлетворительное
Скандал в горбольнице № 1. Комиссию по проверке жалобы врача создал Минздрав
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12 миллионов человек
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Пневмония: что можно и&nbsp;что категорически нельзя делать. Советы специалиста Пневмония: что можно и что категорически нельзя делать. Советы специалиста
Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков
Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и&nbsp;протест за&nbsp;свободу слова Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и протест за свободу слова
Бизнес
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
9 июля, четверг
13:14
Минздрав Кыргызстана получил аппараты ИВЛ и партию СИЗ Минздрав Кыргызстана получил аппараты ИВЛ и партию СИЗ
13:04
Задержан водитель Lexus, который протаранил стену в кафе
12:58
ЦИК ушла на самоизоляцию. Список заболевших пневмонией сотрудников растет
12:52
ЦОН-1 закрыт на карантин, получить можно только готовые паспорта
12:01
Если бы выборы прошли в это воскресенье, за какую партию вы проголосуете. Опрос