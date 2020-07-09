ЦОН-1 закрыт на карантин, получить можно только готовые паспорта

Граждане, сдавшие документы на паспорта, смогут получить их в кабинете выдачи готовых паспортов в ЦОН-1, несмотря на закрытие центра на карантин. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

Накануне в Бишкеке ЦОН-1 закрыли на карантин из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в городе и вспышки внебольничной пневмонии. Такие меры предприняты для предупреждения распространения COVID-19.

На сегодня в штатном режиме продолжают свою работу ЦОН-2 (улица Валиханова, 2), ЦОН-3 (бульвар Молодой Гвардии, 4), ЦОН-4 (улица Ауэзова, 1/5).

«Просьба оставаться дома и воздержаться от посещений мест массового скопления людей. При визите в ЦОН соблюдайте дистанцию, носите маски. Нарушения данных требований может стать причиной распространения вируса. Если нет крайней необходимости в документах, пожалуйста, оставайтесь дома. Не приводите всех членов семьи, если услуга нужна только одному человеку. Документы вы сможете получить после стабилизации ситуации», — подчеркнули в ГРС.