Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 223 тысячи 277. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 12 миллионов 12 тысяч 720 человек. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 54 тысячи 695), Бразилии (1 миллион 713 тысяч 160), Индии (742 тысячи 417), России (699 тысяч 749), Перу (312 тысяч 911), Чили (303 тысячи 83) и Великобритании (288 тысяч 511).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 6,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 138 тысяч 231 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 8 тысяч 847 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 51 тысяча 59, Узбекистане — 11 тысяч 92, Таджикистане — 6 тысяч 364.