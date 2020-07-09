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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 223 тысячи 277. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 12 миллионов 12 тысяч 720 человек. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 54 тысячи 695), Бразилии (1 миллион 713 тысяч 160), Индии (742 тысячи 417), России (699 тысяч 749), Перу (312 тысяч 911), Чили (303 тысячи 83) и Великобритании (288 тысяч 511).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 6,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 138 тысяч 231 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 543 тысяч 558. По сравнению с данными на утро вторника показатель вырос на 5 тысяч 356 человек. В том числе в США скончались 132 тысячи 299 человек, Бразилии — 67 тысяч 964, Великобритании — 44 тысячи 602, Италии — 34 тысячи 914, Мексике — 32 тысячи 796.

В Кыргызстане зарегистрировали 8 тысяч 847 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 51 тысяча 59, Узбекистане — 11 тысяч 92, Таджикистане — 6 тысяч 364.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158824/
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