В Кыргызстане от коронавируса умерли четыре человека. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке от COVID-19 умер один человек.

«В Республиканской клинической инфекционной больнице умер мужчина 77 лет. В Жайылской территориальной больнице скончались мужчина 55 лет и женщина, которой было 62 года. В Кызыл-Кийской территориальной больнице — 68-летний мужчина», — сообщила Айнура Акматова.

Она добавила, что от внебольничной пневмонии скончались 42 человек.