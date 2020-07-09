11:02
USD 78.03
EUR 88.01
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от коронавируса умерли четыре человека и 42 — от пневмонии

В Кыргызстане от коронавируса умерли четыре человека. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке от COVID-19 умер один человек.

«В Республиканской клинической инфекционной больнице умер мужчина 77 лет. В Жайылской территориальной больнице скончались мужчина 55 лет и женщина, которой было 62 года. В Кызыл-Кийской территориальной больнице — 68-летний мужчина», — сообщила Айнура Акматова.

Она добавила, что от внебольничной пневмонии скончались 42 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158820/
просмотров: 1683
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Провести нельзя отменить: где ставить запятую
Состояние главы Минздрава и его зама удовлетворительное
Скандал в горбольнице № 1. Комиссию по проверке жалобы врача создал Минздрав
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12 миллионов человек
В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 361 человека. Всего — 8 847
В Кыргызстане от коронавируса выздоровели еще 70 человек
Позитивный материал. Мэр Кара-Балты отдал свою служебную машину медикам
Люди падают на улицах. Директор ЦСМ Балыкчи прокомментировала шокирующее видео
Иссык-Кульский район закрывается на 10-дневную самоизоляцию: угроза COVID-19
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Пневмония: что можно и&nbsp;что категорически нельзя делать. Советы специалиста Пневмония: что можно и что категорически нельзя делать. Советы специалиста
Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков
Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и&nbsp;протест за&nbsp;свободу слова Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и протест за свободу слова
Бизнес
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
9 июля, четверг
11:01
Выборы-2020. Провести нельзя отменить: где ставить запятую Выборы-2020. Провести нельзя отменить: где ставить запя...
10:59
Алмазбека Атамбаева вновь перевели в СИЗО ГКНБ
10:44
Внимание, розыск! В селе Кок-Жар пропал 16-летний Бекзат Тешебаев
10:39
Состояние главы Минздрава и его зама удовлетворительное
10:36
Скандал в горбольнице № 1. Комиссию по проверке жалобы врача создал Минздрав