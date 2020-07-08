В Бишкеке развернуто еще 983 места для инфицированных коронавирусом и пневмонией

В связи с высоким приростом случаев заболевания по поручению правительства в столице развернуты дополнительные койко-места для больных коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

По его словам, на базе гостиницы «Континенталь», расположенной на улице Интергельпо, 1, оборудовали 225 койко-мест, в интернате № 1 имени Каниметова на проспекте Жибек Жолу, 625, — 120 койко-мест, в специальной общеобразовательной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей на улице Кулатова, 37, — 80 койко-мест.

Кроме того, 48 койко-мест развернули в гостинице Discovery в переулке Оренбургском, 31, 60 мест — в медцентре доктора Назаралиева, 300 — в Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева. В построенном ассоциацией «Дордой» медресе оборудовано 150 мест под обсервацию или госпиталь в жилмассиве «Ынтымак».