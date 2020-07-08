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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке на сегодня открыто девять дневных стационаров

На сегодня по городу Бишкеку действует девять дневных стационаров. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

По его словам, консультация, покупка лекарств и капельниц в этих центрах занимает около одного часа. А при ношении хорошей маски и перчаток уменьшается риск заражения.

Больше всего стационаров развернули в Ленинском районе. Мэр столицы объяснил это тем, что именно в этом районе отмечено больше всего случаев заражения коронавирусом.

Стационары расположены по следующим адресам:

1
Ленинский район:

— ФОК «Газпром» на улице Токомбаева — 120 койко-мест;

— сш № 68 — 30 койко-мест (улица Токтогула, 220, пересекает Уметалиева);

— кафе «Арал» — 50 койко-мест (улица Дэн Сяопина, 199, район «Кызыл-Аскера»).

2
Свердловский район:

— ФОК имени Раатбека Санатбаева в «Востоке-5» — 150 койко-мест;

— школа № 94 — 50 койко-мест (жилмассив «Дордой»).

3
Октябрьский район:

— «Бишкекпекарня» в 12-м микрорайоне возле церкви — 200 койко-мест;

— школа «Сейтек» — 50 койко-мест (улица Анкара, 15, университет «Ала-Тоо»).

4
Первомайский район:

— сш № 83, рядом с рынком «Кудайберген» — 50 койко-мест (улица Лумумбы, 9);

— Дворец спорта имени Кожомкула — 150 койко-мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158761/
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