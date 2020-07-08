В жилмассивах Бишкека ухудшается ситуация: выявлено 680 зараженных COVID-19

Начала ухудшаться ситуация в жилых массивах, где количество больных коронавирусом составило 680 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

По его словам, после возобновления экономической деятельности за последние недели ситуация начала ухудшаться. В Бишкеке число зараженных коронавирусом растет и составило 3 тысячи 617 человек.

Это 42 процента от всех зараженных по республике.

«Идет быстрый рост больных пневмонией, в несколько раз превысило показатели последних лет. Большая часть пациентов поступает еще до того, как установлен лабораторный диагноз «коронавирус». Но по клиническим данным врачей и главного пульмонолога страны, с высокой долей вероятности это именно коронавирус. Такая динамика роста заболеваемости представляет угрозу для горожан», — подчеркнул Азиз Суракматов.