Потерпите. Азиз Суракматов призывает всех к жесткому режиму самоизоляции

«До спада пандемии или изобретения вакцины против коронавируса мы все должны подчиниться жесткому режиму самоизоляции», — заявил сегодня на брифинге мэр Бишкека Азиз Суракматов.

По его словам, сегодня не стоит без веских причин выходить на улицу. Лучше не ездить по городу, не общаться с родными и близкими.

«Сейчас крайне важна самоизоляция пожилых и людей с хроническими заболеваниями, к ним нужно проявлять особую заботу и обеспечить режим самоизоляции. Не выпускайте детей из дома, потерпите. Да, они все хотят гулять и играть во дворе. Но отпустив ребенка на улицу, вы подвергаете риску его здоровье и жизнь», — подчеркнул Азиз Суракматов.

При этом он отметил, что за последние месяцы борьбы с коронавирусом страна прошла несколько этапов введения ограничений. Каждому пришлось отказаться от привычного образа жизни, многие люди прервали свою работу и бизнес.