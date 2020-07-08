В Нарынской области ограничили работу центральных рынков

В Нарынской области ввели ограничения по работе рынков. Об этом на брифинге сообщил полномочный представитель правительства в Нарынской области Эмильбек Алымкулов.

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По его словам, теперь центральные рынки работают до 16.00.

«Так как рынки являются местами массового скопления людей, мы ввели ограничения. Скотные рынки работают раз в неделю до 14.00. Согласно алгоритму службы санитарно-эпидемиологического надзора, привлеченные сотрудники МЧС своевременно проводят дезинфекцию этих мест», — отметил он.

Отметим, в Бишкеке также введены ограничения: крупные рынки работают до 16.00, супермаркеты и магазины — до 19.00.