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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Модель Emporio Armani Бегимай Карыбекова стала волонтером в борьбе c COVID

«Мисс Кыргызстан — 2017» и модель итальянского бренда Emporio Armani Бегимай Карыбекова присоединилась к движению волонтеров «Сообща» по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Бегимай Карыбекова вместе с волонтерами помогает в стационарах медикам и собирает деньги на нужды медработников и больных.

«Мы перестали видеться со своими родными и близкими, ходим в стационары, оказывая помощь самого разного характера, мы не были к этому подготовлены ни морально, ни физически. Именно в такие моменты ты замечаешь, как много значит сплоченность народа», — отмечает Бегимай Карыбекова.

Волонтеров можно поддержать, перечислив деньги на Элсом (0555889850).

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158685/
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