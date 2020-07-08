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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен еще у 62 медиков

В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен еще у 62 медиков. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке — 23, в Чуйской области — 16, городе Оше — 9, Ошской области — 1, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 1, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 3.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 7 медицинских работников.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 1 тысяча 287 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 522 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158673/
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