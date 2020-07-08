Политические очки на смерти. Дочь экс-спикера обвиняет Сеида Атамбаева во лжи

Дочь скончавшегося от пневмонии экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова Айдай обвинила сына Алмазбека Атамбаева Сеида во лжи.
«Я очень прошу не использовать смерть моего папы для своих политических игр. Будьте человечны, оставьте его имя в покое. Все, что пишет Сеид Атамбаев, — ложь!» — сообщила Айдай Турсунбекова на своей странице в Fecebook.
Днем ранее сын бывшего президента страны Сеид Атамбаев также в социальных сетях заявил, что Чыныбай Турсунбеков тайно поддерживал социал-демократов Кыргызстана и якобы готовился уже в скором времени объявить о своем вхождении в ряды партии «Социал-демократы».