В правительстве согласны с критикой президента, но никого не уволят

По итогам Совета безопасности в правительстве не ожидается кадровых перестановок. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он отметил, что, как глава кабмина, согласен с критикой президента Сооронбая Жээнбекова и будут приняты меры во исполнение рекомендаций Совбеза.

«Да, недостатков много. Глава государства и другие руководители высказали критику по работе республиканского штаба на заседании Совбеза. На уровне правительства нет таких вопросов (о кадровых перестановках. — Прим. 24.kg). Но если в регионах руководители внесут представления в отношении должностных лиц, то мы рассмотрим», — сказал Кубатбек Боронов.

Кроме того, кабмин сейчас ведет подготовку ко второй волне коронавируса. «Мы еще не прошли первую. Во всем мире говорят о второй волне. Мы готовимся», — добавил премьер.