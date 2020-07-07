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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Последнее предупреждение. Власти призвали фармкомпании снизить цены на лекарства

Правительство возьмет на государственный контроль ценовую политику на медицинские препараты, если фармацевтические компании не снизят цены на лекарства. Это последнее предупреждение, заявил на пресс-конференции премьер-министр Кубатбек Боронов.

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«Как известно, уже возбуждены уголовные дела по трем фармкомпаниям. Люди не могут найти некоторые препараты, цены тоже завышены. Фармацевтические компании нам обещали регулировать стоимость лекарств. Если вы не выполните обещание, то мы примем соответствующий документ и возьмем ценовую политику на государственный контроль», — сказал он.

Отметим, неоднократно граждане жаловались на то, что в аптеках значительно подорожали некоторые медикаменты.

Ранее департамент лекарственного обеспечения грозил фармкомпаниям, которые завышают цены, отзывом лицензии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158608/
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