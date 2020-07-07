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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Необоснованно высокие цены в аптеках: фармацевтов припугнули отзывом лицензии

Департамент лекарственного обеспечения и медтехники Минздрава призвал фармацевтов не рисковать жизнью населения и не наживаться на ситуации с пандемией COVID-19. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в департаменте приняли меры по обеспечению доступности лекарственных средств для населения, в том числе при лечении коронавирусной инфекции. По горячей линии от населения поступают сведения о фактах необоснованного завышения цен на самые востребованные виды лекарственных средств, среди которых такие препараты, как азитромицин или клексан.

Есть сигналы о завышении отдельными аптеками стоимости препарата клексан в три раза.

«Имеются факты завышения стоимости кислородных концентраторов. По всем фактам проводятся соответствующие разбирательства с участием департамента и Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. В связи с этим началось досудебное производство», — говорится в сообщении.

Чиновники заверяют, что абсолютно все сигналы по завышенным ценам фиксируются соответствующими службами, будут проведены разбирательства с привлечением правоохранительных органов, изучением всей финансовой деятельности и отзывом лицензии.

«На карту поставлены человеческие жизни! Каждый препарат становится решающим. В условиях «войны» с коронавирусом, когда врачи на передовой, рискуя, бьются за жизнь наших граждан, абсолютно все представители фармацевтического бизнеса должны проявить высокую гражданскую сознательность и не наживаться, пользуясь случаем. Ведь тень падает и на добросовестных представителей данной отрасли», — подчеркнули в ДЛО.

Однако стоит отметить, что прежние цены на лекарства ни одна аптека страны до сих пор не вернула.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158514/
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