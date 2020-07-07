Состояние пострадавшей в ДТП певицы Асель Кадырбековой стабилизировалось

Пострадавшая в ДТП певица Асель Кадырбекова подолжает находиться в реанимации. Об этом 24.kg сообщили в БНИЦТиО.

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Уточняется, что состояние артистки стабильное, но остается тяжелым.

«Пациентка пришла в сознание, разговаривает, кушает», — собщили в БНИЦТиО.

Напомним, 26 июня в Бишкеке на пересечении улиц Тыныстанова и Медерова столкнулись Toyota Camry и Honda Odyssey. За рулем первого авто находилась Асель Кадырбекова. Она сильно пострадала. Известно, что виновник аварии также госпитализирован, его охраняет конвой.