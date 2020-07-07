В Караколе на борьбу с коронавирусом выделили почти 6 миллионов сомов

В Караколе на борьбу с коронавирусом выделили 5 миллионов 980 тысяч сомов. Такое решение приняли на внеочередной сессии городского кенеша.

Отмечается, что деньги направят на покупку средств индивидуальной защиты для врачей мобильных бригад, кислородных концентраторов, ГСМ, антисептиков и постельных принадлежностей.

В областной больнице Каракола работают всего два аппарата ИВЛ и десять кислородных концентраторов. Приобретенное оборудование в срочном порядке доставят в областную больницу, где проходят лечение горожане от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии.

По данным Минздрава на 6 июля, в регионе 21 заболевший.