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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из России на родину автобусами выехали 1,5 тысячи кыргызстанцев

Сегодня из Оренбургской и Самарской областей РФ на 31 автобусе организован выезд 1 тысячи 496 кыргызстанцев. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в России.

По их данным, домой отправились в том числе 21 женщина с малолетними детьми и 27 пожилых людей. В список были включены граждане Кыргызстана, находившиеся в палаточном лагере в Соль-Илецком районе, а также скопившиеся недалеко от контрольно-пропускного пункта «Маштаково» Самарской области.

«Посольство Кыргызстана совместно с российской стороной решило вопрос бесплатного прохождения ПЦР-теста всеми гражданами КР, которые отправлялись на родину. Аренда автобусов для вывоза соотечественников профинансирована за счет Республиканского штаба по борьбе с COVID-19», — говорится в сообщении.

Отдельно для отправки автомашин водителей, которые выехали на автобусах в Кыргызстан, задействовано четыре трала.

«Из Оренбургской области, в том числе из города Соль-Илецка, выехали из палаточных лагерей все граждане Кыргызстана», — заключили в посольстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158363/
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