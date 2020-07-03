20:08
USD 78.79
EUR 89.01
RUB 1.12
Общество

Сын Алмазбека Атамбаева госпитализирован с пневмонией

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеид госпитализирован с пневмонией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Через несколько дней после посещения СИЗО ГКНБ почувствовал резкую слабость, боль в суставах, температура резко возросла, вчера меня госпитализировали с диагнозом «пневмония», — написал Сеид Атамбаев.

Он обратился к силовикам, чтобы те не беспокоили его. «Уважаемые сотрудники ГКНБ и правоохранительных органов! Прошу не беспокоить меня, не надо, пожалуйста, снова и снова врываться в мою палату и пытаться сфотографировать меня. Перестаньте, пожалуйста, терроризировать врачей и изводить их до слез», — добавил сын бывшего главы государства.

Отметим, что 30 июня бывший президент Алмазбек Атамбаев госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией. На сегодня его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158266/
просмотров: 747
Версия для печати
Материалы по теме
Больных пневмонией из Александровки везут в больницу в Беловодском
Где в Чуйской области больше всего зараженных COVID-19, рассказали в полпредстве
Алмазбек Атамбаев получает необходимое лечение. Состояние удовлетворительное
В Бишкеке на базе одной из гостиниц откроют госпиталь для больных пневмонией
С пневмонией в больницах Кыргызстана находится 1 тысяча 247 человек
Чиновник из управделами парламента предложил открыть госпиталь в своей чайхане
В больницы Бишкека с пневмонией госпитализировано 746 человек
В Нарыне сотрудники ГКНБ задержали членов «Хизб ут-Тахрир»
У входа в Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал ЧП
Адвокат: В ГКНБ не должны принудительно тестировать Алмазбека Атамбаева на COVID
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и&nbsp;ресторанов Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и ресторанов
У&nbsp;входа в&nbsp;Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал&nbsp;ЧП У входа в Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал ЧП
В&nbsp;соцсетях распространяют запись о&nbsp;четырех умерших от&nbsp;пневмонии. Правда&nbsp;ли это? В соцсетях распространяют запись о четырех умерших от пневмонии. Правда ли это?
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; отказался от&nbsp;рекламы в&nbsp;пользу зарплаты медиков «Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
Чехол + защитное стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;O!Store Чехол + защитное стекло в подарок при покупке смартфонов Huawei в O!Store
MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и&nbsp;40&nbsp;смартфонами MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и 40 смартфонами
Интернет на&nbsp;селе: &laquo;оптика&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;каждый дом Интернет на селе: «оптика» — в каждый дом
3 июля, пятница
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:47
Сын Алмазбека Атамбаева госпитализирован с пневмонией
19:35
Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону с Владимиром Путиным
19:28
Рисунок в поддержку медиков появится на одном из корпусов Нацгоспиталя
19:00
Афиша Бишкека на выходные: персональная выставка и выезд на природу