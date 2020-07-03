Сын Алмазбека Атамбаева госпитализирован с пневмонией

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеид госпитализирован с пневмонией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Через несколько дней после посещения СИЗО ГКНБ почувствовал резкую слабость, боль в суставах, температура резко возросла, вчера меня госпитализировали с диагнозом «пневмония», — написал Сеид Атамбаев.

Он обратился к силовикам, чтобы те не беспокоили его. «Уважаемые сотрудники ГКНБ и правоохранительных органов! Прошу не беспокоить меня, не надо, пожалуйста, снова и снова врываться в мою палату и пытаться сфотографировать меня. Перестаньте, пожалуйста, терроризировать врачей и изводить их до слез», — добавил сын бывшего главы государства.