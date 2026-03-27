Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики задержал мужчину, выдававшего себя за сотрудника ведомства. Как сообщили в ГКНБ, гражданина Азербайджана А.С. водворили в изолятор временного содержания.

По данным следствия, он действовал под именем Сахаб и, представляясь сотрудником органов национальной безопасности, входил в доверие к гражданам и обманным путем получал крупные суммы денег.

В одном из эпизодов подозреваемый пообещал женщине содействие в освобождении ее сына, находящегося под стражей в следственном изоляторе № 1, и завладел деньгами на сумму $24,1 тысячи и 100 тысяч сомов.

В другом случае он получил $14 тысяч, обещав организовать привлечение граждан Вьетнама для работы в швейном цехе. После получения денег мужчина скрылся.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В ГКНБ призвали всех пострадавших от действий подозреваемого обратиться в дежурную службу Главного управления по Бишкеку.