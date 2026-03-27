Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики задержал мужчину, выдававшего себя за сотрудника ведомства. Как сообщили в ГКНБ, гражданина Азербайджана А.С. водворили в изолятор временного содержания.
По данным следствия, он действовал под именем Сахаб и, представляясь сотрудником органов национальной безопасности, входил в доверие к гражданам и обманным путем получал крупные суммы денег.
В другом случае он получил $14 тысяч, обещав организовать привлечение граждан Вьетнама для работы в швейном цехе. После получения денег мужчина скрылся.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
В ГКНБ призвали всех пострадавших от действий подозреваемого обратиться в дежурную службу Главного управления по Бишкеку.