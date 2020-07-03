Россия передала Кыргызстану 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19

Сегодня российская сторона передала 30 тысяч тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции в Кыргызстане. Об этом сообщили в посольстве РФ в КР.

По его данным, в ходе визита в Бишкек специалисты Роспотребнадзора провели переговоры в Министерстве здравоохранения Кыргызстана. Они также посетили Национальный госпиталь и ряд других медицинских учреждений.

«Проведены консультации с кыргызскими коллегами», — говорится в сообщении.

Отметим, накануне стало известно, что в Оше два дня не проводят анализ на COVID-19, заморожено 1 тысяча 700 тестов, потому как не осталось расходных материалов.