Сколько врач смог купить необходимого на зарплату только одного депутата

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева отдала свою зарплату для покупки необходимых средств защиты для медиков. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пользователь Bek Surap.
«На днях я на своей страничке бросил вызов депутату ЖК Эльвире Сурабалдиевой и предложил ей поделиться со мной своей зарплатой. Эльвира Жыргалбековна мой вызов приняла. И я хотел бы заявить, что свое обещание исполнила. Свою депутатскую зарплату она мне все-таки перечислила», — рассказал медик.
Он отметил, что деньги нужны были для закупки остро необходимых средств для коллектива одной из территориальных больниц Чуйской области, где он работает. Медучреждение с недавних пор перепрофилировали на прием больных пневмонией. За несколько дней больница заполнилась десятками таких пациентов.
Поэтому на одну депутатскую зарплату медик закупил в интернете на бригаду, которая сейчас работает в обсервации, 10 многоразовых респираторов от американской ЗМ с клапанами вдоха и выдоха со сменными фильтрами класса защиты ffp2 (200 штук). Врач заметил, что эти маски намного удобнее обычных, не дают потеть стеклу очков, плотно прилегают к лицу и позволяют свободно дышать, при этом обеспечивая надежную защиту.
Кроме того, закуплены в отделение интенсивной терапии интубационные эндотрахеальные трубки самого «ходового» диаметра 7 и 7,5, центральные венозные катетеры (подключичные).
«Еще заказал пару недостающих гелевых сапог. И это все на одну депутатскую зарплату, без лишней бюрократии, оперативно и быстро. А сколько всего можно было бы закупить на 120 депутатских зарплат и отпускных в столь сложное для республики и народа время, представить только: от СИЗ для медиков в обсервации до лекарств для больных и изделий медназначения. Жаль, что это только одна депутатская зарплата», — заключил Bek Surap.