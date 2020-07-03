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Общество

Сколько врач смог купить необходимого на зарплату только одного депутата

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева отдала свою зарплату для покупки необходимых средств защиты для медиков. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пользователь Bek Surap.

«На днях я на своей страничке бросил вызов депутату ЖК Эльвире Сурабалдиевой и предложил ей поделиться со мной своей зарплатой. Эльвира Жыргалбековна мой вызов приняла. И я хотел бы заявить, что свое обещание исполнила. Свою депутатскую зарплату она мне все-таки перечислила», — рассказал медик.

Он отметил, что деньги нужны были для закупки остро необходимых средств для коллектива одной из территориальных больниц Чуйской области, где он работает. Медучреждение с недавних пор перепрофилировали на прием больных пневмонией. За несколько дней больница заполнилась десятками таких пациентов.

Bek Surap
Фото Bek Surap. Закупленные на депутатскую зарплату средства защиты для медиков
«Обычные китайские гуманитарные респираторы N95 в летнюю духоту вызывают очень сильный дискомфорт, особенно у медработников старшего возраста, вплоть до тошноты и рвоты, и сильно затрудняют их работу. Плюс к этому они уже были на исходе, и неизвестно, сколько пройдет времени, пока пройдет тендер и будет осуществлена доставка новых СИЗ», — заявил Bek Surap.

Поэтому на одну депутатскую зарплату медик закупил в интернете на бригаду, которая сейчас работает в обсервации, 10 многоразовых респираторов от американской ЗМ с клапанами вдоха и выдоха со сменными фильтрами класса защиты ffp2 (200 штук). Врач заметил, что эти маски намного удобнее обычных, не дают потеть стеклу очков, плотно прилегают к лицу и позволяют свободно дышать, при этом обеспечивая надежную защиту.

Кроме того, закуплены в отделение интенсивной терапии интубационные эндотрахеальные трубки самого «ходового» диаметра 7 и 7,5, центральные венозные катетеры (подключичные).

«Еще заказал пару недостающих гелевых сапог. И это все на одну депутатскую зарплату, без лишней бюрократии, оперативно и быстро. А сколько всего можно было бы закупить на 120 депутатских зарплат и отпускных в столь сложное для республики и народа время, представить только: от СИЗ для медиков в обсервации до лекарств для больных и изделий медназначения. Жаль, что это только одна депутатская зарплата», — заключил Bek Surap.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158239/
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