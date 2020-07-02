Делегация Роспотребнадзора проведет консультацию для кыргызских медиков

Делегация специалистов Роспотребнадзора проведет консультации для эпидемиологов, инфекционистов, вирусологов и реаниматологов Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, делегация прибыла накануне во главе с заместителем руководителя Роспотребнадзора Вячеславом Смоленским.

«С делегацией были обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Кроме того, будут организованы несколько консультативных встреч с нашими эпидемиологами, инфекционистами, вирусологами, реаниматологами», — добавил он.