В тюрьмах и следственных изоляторах зараженных коронавирусом нет

В ГСИН сообщили, что среди содержащихся в пенитенциарных учреждениях случаев заражения коронавирусной инфекцией не зафиксировали.

В ведомстве уточнили, что с характерными симптомами никто из содержащихся в СИЗО и колониях в медсанчасть не обращался. В период пандемии среди сотрудников ГСИН зафиксированы 16 случаев заражения СОVID-19. Из них двое госпитализированы в ведомственную больницу, один военнослужащий срочной службы находится в Республиканской инфекционной больнице.

Чтобы протестировать на COVID-19 всех арестантов, требуется 9 тысяч ПЦР-систем. Минздрав пока не может выделить ГСИН такое количество.

Введенные ограничения на посещения продолжают действовать. Чтобы навестить заключенного в СИЗО, необходима справка об отсутствии коронавируса. Ее обязаны предъявить адвокаты, родственники и представители правозащитных организаций.