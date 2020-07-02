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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В тюрьмах и следственных изоляторах зараженных коронавирусом нет

В ГСИН сообщили, что среди содержащихся в пенитенциарных учреждениях случаев заражения коронавирусной инфекцией не зафиксировали. 

В ведомстве уточнили, что с характерными симптомами никто из содержащихся в СИЗО и колониях в медсанчасть не обращался. В период пандемии среди сотрудников ГСИН зафиксированы 16 случаев заражения СОVID-19. Из них двое госпитализированы в ведомственную больницу, один военнослужащий срочной службы находится в Республиканской инфекционной больнице.

Чтобы протестировать на COVID-19 всех арестантов, требуется 9 тысяч ПЦР-систем. Минздрав пока не может выделить ГСИН такое количество. 

Введенные ограничения на посещения продолжают действовать. Чтобы навестить заключенного в СИЗО, необходима справка об отсутствии коронавируса. Ее обязаны предъявить адвокаты, родственники и представители правозащитных организаций. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157990/
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