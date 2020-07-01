В городе Ош началась усиленная дезинфекция парков и улиц

В Оше началась усиленная дезинфекция парков, скверов, придомовой территории многоэтажных домов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, сегодня, 1 июля, продезинфицировали парки имени Токтогула Сатылганова и Алишера Навои, в том числе пешеходные дорожки и игровые площадки.

В муниципалитете отмечают, что работа проводится постоянно. «Подчеркнем, что мэр Оша Таалайбек Сарыбашов мобилизовал силы всех муниципальных служб и других учреждений на усиление работы по нераспространению коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Оше проведена дезинфекция территорий 1 тысячи 215 многоквартирных (4, 5, 9, 10, 12 этажей) и 6 тысяч 10 частных домов.