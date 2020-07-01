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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У заместителя генерального прокурора Кыргызстана выявили коронавирус

В Генеральной прокуратуре коронавирус выявлен у заместителя главы надзорного органа Нурлана Дюшембиева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что замгенпрокурора госпитализирован.

«Сейчас выясняются обстоятельства, где он мог заразиться. Известно, что Нурлана Дюшембиева часто приглашают в Жогорку Кенеш как официального представителя Генпрокуратуры. По некоторым данным, болезнь у него проявилась после того, как коронавирус подтвердили у депутатов парламента», — сообщили редакции.

Отметим, за сутки выявлено 439 случаев заражения COVID-19. Всего по стране 5 тысяч 735.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157937/
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