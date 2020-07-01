Художница Татьяна Зеленская: Важно говорить не о проблеме, а о путях ее решения

Коррупция, смог, насилие над женщинами, запрет на свободу слова — у всех этих проблем в Кыргызстане есть свои визуализированные образы. Большинство из них созданы художницей Татьяной Зеленской.

Она с детства увлекается рисованием. Но это не основное занятие художницы. Автор популярных иллюстраций рассказала 24.kg, почему от социальных тем перешла к политическим и как через рисунок научить человека отстаивать свои права.

Фото из личного архива художника. Татьяна Зеленская

— Я окончила Национальную академию художеств по специальности дизайнер пром-график. Поработав немного, решила, что мне больше нравится рисовать. Сейчас занимаюсь анимацией, иллюстрацией и плакатами. Вместе с мужем, он аниматор, мы создаем мультфильмы на социальные темы.

— В ваших работах есть иллюстрации и на политические темы. Как вам удается подмечать и так четко визуализировать злободневные темы?

— Я не стремилась специально затронуть политику. Мне казалось, что это очень далекая тема, неприятная всем. Но чем больше я работаю с социальными проектами, тем больше понимаю их взаимосвязь. Закрывать глаза на политику невозможно. Делаю это не потому, что хочу, а скорее потому, что я вынуждена, так как политика касается каждого человека.

Рисую на те темы, которые меня затрагивают, когда просто не могу молчать. Татьяна Зеленская



Если вижу востребованность визуализации актуальных проблем, рисую плакатное, громкое высказывание. В отличие от иллюстрации, где можно тонко намекать, рассказывать историю, делать многосмысловые ходы, в плакате нужно максимально громко и ясно выразиться.

— Ваши иллюстрации быстро набирают популярность и долго живут. Всегда ли так было?

— Такая живая реакция к моим рисункам появилась, только когда я стала рисовать на политические темы и выкладывать рисунки в Facebook.

Они набирают очень много откликов, перепостов и где-то даже становятся символом протестов.

Только последние полтора года я стала рисовать на политические темы. До этого редко выражала свою личную позицию, работала с готовыми проектами, выполняла конкретные заказы.

— Короткометражные анимационные видеоролики, сделанные и написанные вами, очень реалистичны. Как вам удается столь естественно передать историю, чувства, переживание, образ героев?

— Анимация — это основной вид деятельности у нас с мужем. Сценарий и диалоги должны писать сценаристы. Но иногда в хороших проектах небольшой бюджет, нет отдельно выделенных денег на сценариста, поэтому нам приходилось писать самим. Было, что даже звук сами писали.

Мне кажется, в социальных роликах важно, чтобы сюжеты и диалоги были максимально правдоподобными. Главное, не сфальшивить. Поэтому правильнее всего такие истории писать про конкретные реально существующие истории. Например, я нарисовала серию иллюстраций плакатов о пытках, они были основаны на реальных историях людей, подвергшихся истязаниям. В чем отличие иллюстрации от кино, например? В иллюстрациях можно сохранить анонимность персонажей, можно показать то, что нельзя рассказать вербальным языком, использовать метафоры. Есть возможность усиливать эффекты, доводить до гротеска, тем самым вызвав сильную эмоцию.

— Как получилось, что вы стали рисовать на социальные темы?

— Мы с мужем три года назад делали серию из пяти анимационных роликов под названием «Однажды меня украли...». С тех пор к нам стали обращаться организации с проектами на социальные темы: насилие над женщинами, ала качуу. Обычно работы по этой теме выполняются в негативном ключе.

Мы стараемся менять тактику, говорить не о проблеме, а о путях решения. Татьяна Зеленская

Например, недавно запустили первую в Кыргызстане игру-сериал для смартфонов по профилактике похищения девушек для вступления в брак — «Весна в Бишкеке». Главная задача проекта — в игровой форме дать девочкам информацию об их правах и законах, которые могут защитить их в случае ала качуу.

Участвуя в проектах по социальным темам, понимаешь, что занимаешься чем-то нужным, полезным. Но бюджет там небольшой. А у нас с мужем двое детей.

Выполнять коммерческие заказы проще и экономически выгоднее. Но я не вижу в них особой ценности, очередной рекламный ролик про банк или тариф сотовой компании забудется сразу, не будет полезным никому, кроме заказчика.

— Как вы оцениваете отношение кыргызстанцев к иллюстрациям?

— Я работаю с издательским домом «Кутаалам», его директор Бегайым Бакасовна старается продвигать молодых иллюстраторов и авторов. Мне видится, что пока иллюстрации в нашей стране все еще консервативные, часто смотрятся несовременно. Каким-то интересным, концептуальным рисункам трудно пройти цензуру. Однако потихоньку все движется вперед. Я слежу сейчас за тем, что творится в журнальной иллюстрации, что публикуют в СМИ. Вижу, что все больше появляется проиллюстрированных статей. Мне кажется, есть талантливые художники, среди которых я бы, например, выделила работы Алины Печенкиной.

— Над какими проектами вы сейчас работаете?

— Дорабатываю игру-сериал «Весна в Бишкеке». Параллельно делаем четыре анимационных видеоролика, посвященных теме насилия в семье в условиях карантина. Делаю иллюстрации для ресурса «Три точки» и для одной книги рисую портреты на заказ, у мужа также какие-то небольшие ролики и многое другое.

— Какие у вас планы на будущее?

— Мы с мужем хотим немного поменять стратегию. Вместо того чтобы браться за множество маленьких проектов, хотим сделать что-то большое и качественное, перейти на серьезный уровень. Хочется вернуться к рисованию на бумаге, к акварели, карандашу. Но я не противница digital, новых технологий, одно не лучше и не хуже другого. Цифровая живопись позволяет быстро проиллюстрировать какую-то ситуацию, легко внести правки. Основное, чем бы я хотела сейчас заниматься, — это рисовать для себя, иметь больше творческой свободы, не зависеть от бюджета и заказчика.