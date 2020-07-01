Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 10,5 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 173 тысячи 544. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 10 миллионов 450 тысяч 628 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 634 тысячи 432), Бразилии (1 миллион 402 тысячи 41), России (646 тысяч 929), Индии (566 тысяч 840), Великобритании (314 тысяч 160), Перу (285 тысяч 213) и Чили (279 тысяч 393).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 5,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 117 тысяч 483 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 5 тысяч 735 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 21 тысяча 819, Узбекистане — 8 тысяч 503, Таджикистане — 5,9 тысячи.