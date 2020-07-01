11:25
USD 75.99
EUR 85.25
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 10,5 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 173 тысячи 544. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 10 миллионов 450 тысяч 628 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 634 тысячи 432), Бразилии (1 миллион 402 тысячи 41), России (646 тысяч 929), Индии (566 тысяч 840), Великобритании (314 тысяч 160), Перу (285 тысяч 213) и Чили (279 тысяч 393).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 5,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 117 тысяч 483 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 504 тысяч 936. По сравнению с данными на утро вторника показатель вырос на 5 тысяч 696 человек. В том числе в США скончались 127 тысяч 410 человек, Бразилии — 59 тысяч 594, Великобритании — 43 тысячи 815, Италии — 34 тысячи 767, Франции — 29 тысяч 846.

В Кыргызстане зарегистрировали 5 тысяч 735 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 21 тысяча 819, Узбекистане — 8 тысяч 503, Таджикистане — 5,9 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157900/
просмотров: 392
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан из Саудовской Аравии вернулся 121 соотечественник
В Бишкеке открылись еще две лаборатории для сдачи ПЦР-анализов
Минздрав назвал основные проблемы при борьбе с коронавирусом
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 49 медиков
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще пять человек
В Кыргызстане за сутки от коронавируса вылечились 73 человека
В Кыргызстане за сутки выявлено 439 случаев коронавируса. Всего — 5 735
Больше половины кредитов МВФ и АБР в Кыргызстане потратили на зарплаты
В Караколе за нарушение санитарных норм оштрафовали ресторан и интернет-клубы
В СИЗО ГКНБ зараженных сотрудников нет
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке с&nbsp;завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц В Бишкеке с завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц
В&nbsp;соцсетях распространяют запись о&nbsp;четырех умерших от&nbsp;пневмонии. Правда&nbsp;ли это? В соцсетях распространяют запись о четырех умерших от пневмонии. Правда ли это?
У&nbsp;входа в&nbsp;Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал&nbsp;ЧП У входа в Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал ЧП
Бизнес
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с&nbsp;бесплатной связью MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с бесплатной связью
Револьверная карта &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; кредиты за&nbsp;десять секунд в&nbsp;течение двух лет Револьверная карта «Бакай Банка» — кредиты за десять секунд в течение двух лет
&laquo;Бакай Банк&raquo; для предпринимателей: аккредитивы и&nbsp;банковские гарантии «Бакай Банк» для предпринимателей: аккредитивы и банковские гарантии
1 июля, среда
11:14
В Кыргызстан из Саудовской Аравии вернулся 121 соотечественник В Кыргызстан из Саудовской Аравии вернулся 121 соотечес...
11:04
В кол-центре самодиагностики 118 отвечать на вопросы будут 40 человек
11:00
В Бишкеке в результате двух ДТП пострадали три человека
10:46
В Бишкеке открылись еще две лаборатории для сдачи ПЦР-анализов
10:36
Минздрав назвал основные проблемы при борьбе с коронавирусом