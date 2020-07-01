Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 10,5 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 173 тысячи 544. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 10 миллионов 450 тысяч 628 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 634 тысячи 432), Бразилии (1 миллион 402 тысячи 41), России (646 тысяч 929), Индии (566 тысяч 840), Великобритании (314 тысяч 160), Перу (285 тысяч 213) и Чили (279 тысяч 393).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 5,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 117 тысяч 483 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 504 тысяч 936. По сравнению с данными на утро вторника показатель вырос на 5 тысяч 696 человек. В том числе в США скончались 127 тысяч 410 человек, Бразилии — 59 тысяч 594, Великобритании — 43 тысячи 815, Италии — 34 тысячи 767, Франции — 29 тысяч 846.

В Кыргызстане зарегистрировали 5 тысяч 735 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 21 тысяча 819, Узбекистане — 8 тысяч 503, Таджикистане — 5,9 тысячи.