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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Баткене установили еще один карантинный пост

В Баткенской области установили еще один санитарно-карантинный пост. Об этом сообщает пресс-служба полпреда региона.

Уточняется, что пост установлен для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

пресс-службы полпредства Баткенской области
Фото пресс-службы полпредства Баткенской области. В Лейлекском районе установили еще один санитарно-карантинный пост

«Пост установлен на въезде в Лейлекский район. В настоящий момент в области установлены два основных санитарных поста, еще пять — в приграничных районах. Сегодня в Баткенской области выявили девять случаев коронавируса, всего их 77 человек. Заболевшие — приехавшие из-за границы, водители большегрузных авто, контактные лица. Есть и те, кто не знает, где мог заразиться», — добавили в полпредстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157852/
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