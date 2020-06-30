В Баткене установили еще один карантинный пост

В Баткенской области установили еще один санитарно-карантинный пост. Об этом сообщает пресс-служба полпреда региона.

Уточняется, что пост установлен для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Фото пресс-службы полпредства Баткенской области. В Лейлекском районе установили еще один санитарно-карантинный пост

«Пост установлен на въезде в Лейлекский район. В настоящий момент в области установлены два основных санитарных поста, еще пять — в приграничных районах. Сегодня в Баткенской области выявили девять случаев коронавируса, всего их 77 человек. Заболевшие — приехавшие из-за границы, водители большегрузных авто, контактные лица. Есть и те, кто не знает, где мог заразиться», — добавили в полпредстве.