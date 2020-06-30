В Бишкеке в роддоме № 2 умерла роженица. На фоне COVID-19 развилась пневмония

У скончавшейся роженицы в роддоме № 2 была пневмония. Об этом 24.kg сообщила главный гинеколог Минздрава Раиса Асылбашева.

По ее словам, женщина поступила в обсервационное отделение родильного дома с симптомами коронавирусной инфекции: кашель, температура.

Женщина родила путем кесарева сечения двойню на 34-35-й неделе (8 месяцев). Дети находятся в отделении для недоношенных в роддоме № 4.

«После операции у нее развилась пневмония. Мы не смогли ее спасти. Она скончалась на пятые сутки от легочной недостаточности», — отметила врач.

Напомним, за последние сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались семь человек. Всего — 57.