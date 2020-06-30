В Кыргызстане от коронавируса скончались еще семь человек

В Кыргызстане от коронавируса скончались семь человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, два факта смерти зафиксированы в Республиканской клинической инфекционной больнице — 76-летний и 55 -летний мужчины.

В Ошской городской клинической больнице также двое — 70-летняя женщина и женщина 49 лет. В клиническом роддоме № 1 скончалась 27-летняя пациентка, в Жайылской территориальной клинике — мужчина 44 лет и в кыргызско-турецкой больнице — 53-летний пациент.



Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 57 случаев.