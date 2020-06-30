В Караколе за нарушение санитарных норм оштрафовали ресторан и интернет-клубы

В Караколе за несоблюдение санитарных норм оштрафовали несколько кафе и интернет-клубов. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, санпатруль составил проколы в отношении администрации рестобара «Барсхан», интернет-клубов «У-2», «Фаэтон», «Ника», фудкорту «Жашоо Керемет» сделали предупреждение.

«Мэрия Каракола усиливает контроль по запрету на проведение массовых мероприятий и торжеств до улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Физическим и юридическим лицам, которые работают в сферах торговли, услуг и общественного питания, рекомендовали воздержаться от проведения и участия в массовых мероприятиях и торжествах до снятия временного ограничения, а также установить санитайзеры и очистители воздуха в помещениях, обеспечить сотрудников и посетителей дезинфицирующими средствами», — рассказали в муниципалитете.