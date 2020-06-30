Число зараженных коронавирусом в мире достигло 10,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 159 тысяч 758. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 10 миллионов 277 тысяч 84 человека. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 588 тысяч 22), Бразилии (1 миллион 368 тысяч 195), России (640 тысяч 246), Индии (548 тысяч 318), Великобритании (313 тысяч 470), Перу (282 тысячи 365) и Чили (275 тысяч 999).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 5,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 95 тысяч 686 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 5 тысяч 296 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 21 тысяча 819, Узбекистане — 8 тысяч 222, Таджикистане — 5,9 тысячи.