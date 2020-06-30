Число зараженных коронавирусом в мире достигло 10,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 159 тысяч 758. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 10 миллионов 277 тысяч 84 человека. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 588 тысяч 22), Бразилии (1 миллион 368 тысяч 195), России (640 тысяч 246), Индии (548 тысяч 318), Великобритании (313 тысяч 470), Перу (282 тысячи 365) и Чили (275 тысяч 999).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 5,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 95 тысяч 686 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 504 тысяч 936. По сравнению с данными на утро понедельника показатель вырос на 3 тысячи 655 человек. В том числе в США скончались 126 тысяч 133 человека, Бразилии — 58 тысяч 314, Великобритании — 43 тысячи 659, Италии — 34 тысячи 744, Франции — 29 тысяч 816.

В Кыргызстане зарегистрировали 5 тысяч 296 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 21 тысяча 819, Узбекистане — 8 тысяч 222, Таджикистане — 5,9 тысячи.