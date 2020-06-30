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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Родственники могут привезти заболевшего сами. Клиники не откажут

Родственники могут привезти заболевшего сами. Клиники не откажут. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, машин скорой помощи не хватает, поэтому, если есть возможность доставить заболевшего родственника, можно воспользоваться личным авто.

«Мне вчера ночью звонили, сказали, что не принимают. Это означает, что некоторые руководители больниц не доводят до дежурных врачей», — сказал он.

Чиновник заверил, что клиники будут принимать больных на госпитализацию в зависимости от клинических показателей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157777/
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