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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Казахстан может вернуться к жесткому карантину

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в течение двух дней внести предложения по возвращению к жесткому карантину из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Глава Казахстана на совещании с членами правительства, руководителями государственных органов, акимами городов и областей отметил, что своевременно принятый жесткий карантин позволил выиграть время и оттянуть пик эпидемии. Но, к сожалению, почти сразу после снятия режима ЧП были ослаблены все карантинные меры.

«С момента снятия ограничений 11 мая количество случаев коронавирусной инфекции увеличилось в семь раз. Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровнях не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения. Межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей. Это надо признать. Министерство здравоохранения не смогло обеспечить координацию работы центральных и местных органов власти», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что в Казахастане на сегодня зарегистровано 20 тысяч 780 случаев COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157757/
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