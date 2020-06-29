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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Линии загружены. Власти призывают частные медцентры открыть каналы консультаций

Мэрия Бишкека просит частные медцентры и лаборатории подключиться к информированию людей и проводить медицинские консультации. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

В муниципалитете напомнили, что эпидемиологическая ситуация в столице напряженная, городские службы медицинской помощи перегружены, врачи не успевают, устают, заболевают.

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«Многим горожанам сегодня нужна помощь. Линия самодиагностики 118 и скорая помощь не успевают, очень много обращений. Люди растеряны, каждый нуждается в доброй поддержке, правильной информации. Нам важно сейчас объединить усилия, предостеречь людей от самолечения неизвестными лекарствами, поддержать всех», — отмечают в мэрии.

В пресс-службе просят частные организации, у которых есть возможность проводить медицинские консультации по защите от COVID-19, согласно алгоритмам Минздрава КР, создать дополнительные каналы медицинской консультации горожан.

«Подключайтесь к защите людей. Помогать легко — людям нужна доступная, достоверная и согласованная с алгоритмами Минздрава консультация», — добавили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157754/
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Линии загружены. Власти призывают частные медцентры открыть каналы консультаций