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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Ослепший на один глаз военнослужащий требует от ГПС возмещения ущерба

Ослепший на один глаз в результате систематических избиений солдат Кубанычбек Молдалиев намерен требовать от Пограничной службы возмещения ущерба. Об этом 24.kg сообщили юристы правозащитного центра «Кылым шамы».

По их словам, изначально ГПС отказала в выплате компенсации, ссылаясь на остутствие решения суда. «Однако Таласский горсуд уже огласил вердикт, по которому младший сержант, издевавшийся над рядовым Молдалиевым, признан виновным. Теперь мы намерены потребовать миллион сомов с осужденного и отдельно взыскать с ГПС. Сумма искового требования к Погранслужбе, на случай, если ведомство откажется платить добровольно, сейчас уточняется. Скорее всего, так же, в пределах миллиона», — пояснили адвокаты.

Кубанычбеку Молдалиеву ни ГПС, ни сторона подсудимого не оплатили лечение. Он до сих пор не признан инвалидом по зрению. 

В Военной прокуратуре с вердиктом не согласны и заявляют, что потерпевший не сразу обратился к врачу с жалобами на головные боли и потерю зрения.

Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157746/
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