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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

При каких условиях госпитализируют больных с COVID и пневмонией? Ответ Минздрава

Министерство здравоохранения разработало два временных алгоритма по действию мобильных бригад и работе стационаров с пациентами с симптомами коронавирусной инфекции и пневмонии. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

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По его словам, врач или медсестра мобильной бригады при первичном посещении пациента на дому опрашивают больного на наличие симптомов инфекции: температура, одышка, затрудненное дыхание, слабость, ломота в теле, кашель, головная боль, отсутствие обоняния. Затем определяют степень тяжести, состояние и вероятность инфекции, проводят сбор эпидемиологического анализа и измеряют температуру. «На основании этого делают заключение — госпитализировать больного или оставить дома», — сказал министр.

Сабиржан Абдикаримов также озвучил показания для госпитализации.

Пациента должны госпитализировать при следующих клинических показаниях и степени течения болезни:

  • тяжелое течение: одышка в покое, частота дыхания более 30, сатурация менее 90;
  • среднее течение: одышка при нагрузке, частота дыхания менее 30, сатурация менее 93;
  • легкое течение: одышки нет, частота дыхания менее 20, сатурация более 95, но только при наличии одного или более факторов риска (возраст старше 60 лет, наличие сахарного диабета, хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, легких и почек).

Кроме того, если отсутствуют условия для изоляции: нет отдельной комнаты при совместном проживании с людьми старше 65 лет, детьми до 5 лет, беременными женщинами, людьми со слабым иммунитетом, имеющими хронические заболевания сердца, легких и почек.

Второй алгоритм касается действий стационаров при поступлении пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе при внебольничной пневмонии.

По словам чиновника, при медицинских учреждениях пациентов будут принимать фильтр-центры. Там будут проводить первичную оценку тяжести состояния пациента, вероятность инфекции, термометрию, сбор эпиданализа, брать анализ на коронавирус. Они будут определять, куда госпитализировать поступившего пациента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157734/
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