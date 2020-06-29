В ЦСМ будут круглосуточно консультировать пациентов с симптомами коронавируса

В ЦСМ будут круглосуточно консультировать пациентов с повышенной температурой и другими симптомами коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

«В центрах семейной медицины открыты консультативные телефоны и приемы врачей. Не ждите 118, скорую, а обращайтесь к территориальным участковым врачам. Получите соответствующие консультации. Врачи на местах примут решение. Если будет необходимость в госпитализации, то госпитализируем», — сказал он.

По словам министра, в последнее время участились тяжелые формы, молодые уходят из жизни, потому что занимались самолечением, не обращались к врачам. «Если своевременно не обращаться, это может привести к летальным исходам», — добавил он.

Сабиржан Абдикаримов заметил, что создана бригада, которая определяет, в каких больницах есть свободные места. Дополнительно выпустили 20 бригад скорой помощи.