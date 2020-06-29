В соцсетях распространяют запись о четырех умерших от пневмонии. Правда ли это?

В социальных сетях и мессенджерах распространяют аудиозапись о четырех умерших от пневмонии в городской клинической больнице № 1.

Запись представлена от имени Розы Бакаевны (Султаналиевой, эндокринолог, профессор. — Прим. 24.kg). По ее словам, в медучреждении «катастрофическое положение, за ночь потеряли четверых больных, их не успевают довозить до реанимации, пациенты синеют и умирают».

При этом от комментариев 24.kg она отказалась, сославшись на занятость. Главврач ГКБ № 1 Жусуп Бошкоев сообщил: «Роза Бакаевна отправила аудиосообщение родственникам, которые ходят по гостям, с целью запугать, а те — распространили ее дальше и так подвели профессора».

По его словам, смертные случаи действительно есть, но количество оглашать он не может.

Люди умирают. Свободных коек у нас нет, на 80 больных с пневмонией открыли, а лежит 100. Госпитализировать некуда. Жусуп Бошкоев

«Люди болеют пневмонией семьями, такого не бывает. Это COVID-19 с отрицательным ПЦР. Многие больные паникуют и непременно хотят попасть в больницу, но можно лечиться и в домашних условиях», — сказал Жусуп Бошкоев.