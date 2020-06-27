Скончался режиссер Бакыт Карагулов

На 70-м году жизни скончался кыргызский режиссер Бакыт Карагулов, снявший несколько экранизаций произведений классика литературы Чингиза Айтматова. В том числе он является автором киноленты «Буранный полустанок».

По словам телеведущей Ассоль Молдокматовой, ему стало плохо несколько дней назад. Режиссер был госпитализирован с кашлем и температурой.

Ассоль Молдокматова сообщила, что у него диагностировали коронавирус.

Однако замминстра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил 24.kg: сведений о том, что именно COVID-19 явился причиной смерти Бакыта Карагулова, нет.