Фильм Нуржамал Карамолдоевой отобран на Чикагский международный кинофестиваль

Дебютный полнометражный фильм «Знают только небеса» (Only Heaven Knows/Дүнүйө) кыргызстанского режиссера, документалиста Нуржамал Карамолдоевой включен в конкурсную программу 61-го Чикагского международного кинофестиваля. Этот престижный киносмотр, основанный в 1964 году, считается старейшим конкурсным фестивалем в Северной Америке и одной из ведущих мировых площадок авторского кино.

Картина рассказывает историю кыргызской семьи в Чикаго. Это напряженная драма о молодой семье мигрантов, ищущей свое место в США. Главный герой Эрик, водитель-дальнобойщик, стремится накопить на дом для жены и матери, но его планы рушат растущие игорные долги. Оставшись одна, жена Мира вынуждена справляться с бесконечными встречами с иммиграционными службами, межличностными конфликтами и подозрениями.

Фильм основан на реальных историях кыргызских мигрантов. По словам авторов фильма, для его создания были проведены десятки интервью с представителями диаспоры, что позволило передать их жизнь с максимальной достоверностью и аутентичностью.

Съемки проходили в реальных локациях, предоставленных сообществом: в действующих ресторанах, клиниках, салонах красоты, в транспортной компании и квартирах, где проживают наши соотечественники. Съемочная группа выражает глубокую признательность диаспоре за ее помощь и поддержку.

Фото авторов фильма. Съемки картины «Знают только небеса»

Показы на фестивале в Чикаго пройдут 21 и 22 октября. Создатели фильма приглашают всех соотечественников и выходцев стран Центральной Азии поддержать картину.

В фильме снимались непрофессиональные актеры — представители кыргызской и центральноазиатской диаспор. Над проектом работала международная команда из Кыргызстана и США.

Главные роли исполнили Малика Канатова, Даурен Ташкенбаев и Эльмира Мырза.

Фото авторов фильма. Режиссер картины Нуржамал Карамолдоева

Нуржамал Карамолдоева — известный документалист и профессор департамента Телевидения, Кино и Медиа Искусств АУЦА. Ее работы всегда отличались глубоким социальным подтекстом и стремлением показать реальность без прикрас. Данный дебютный фильм стал для нее важным шагом в мир игрового кино, где она смогла применить свой документальный подход для создания мощного и правдивого нарратива.

Участие в Чикагском международном кинофестивале открывает фильму путь к широкой международной аудитории и является значимым признанием для всей съемочной группы.

Подробности о фильме и расписание показов опубликованы на официальном сайте фестиваля здесь.