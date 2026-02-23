Снятый на телефон фильм «Сон разума» вошел в международный конкурс «Умут»

Фильм «Сон разума» кыргызского режиссера и кинокритика Талгара Замир-Сеита включили в международный конкурс XIII Форума молодого кино «Умут», который пройдет в Бишкеке с 4 по 7 марта. Об этом 24.kg сообщил режиссер картины.

Фильм сняли на обычный мобильный телефон в поселке Палана на Камчатке. Работа стала личным художественным высказыванием автора и объединила творческое влияние Кыргызстана, Японии и России.

В международной программе форума фильм представят вместе с лентами из Армении, Казахстана, Узбекистана, Калмыкии, Татарстана, Азербайджана и Сингапура.

Фото из интернета