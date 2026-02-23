Снятый на телефон фильм «Сон разума» вошел в международный конкурс «Умут»

Фильм «Сон разума» кыргызского режиссера и кинокритика Талгара Замир-Сеита включили в международный конкурс XIII Форума молодого кино «Умут», который пройдет в Бишкеке с 4 по 7 марта. Об этом 24.kg сообщил режиссер картины.
Фильм сняли на обычный мобильный телефон в поселке Палана на Камчатке. Работа стала личным художественным высказыванием автора и объединила творческое влияние Кыргызстана, Японии и России.
В международной программе форума фильм представят вместе с лентами из Армении, Казахстана, Узбекистана, Калмыкии, Татарстана, Азербайджана и Сингапура.
- Талгар Замир-Сеит — представитель авторского кино Центральной Азии. Окончил Кыргызский государственный университет культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой по специальности «режиссура». На Камчатке режиссер основал творческое объединение «КорякФильм», ставшее новой точкой развития авторского кино в регионе. Является сооснователем проектов Selkinchek и Seit Critic. Его короткометражные работы отмечены на международных кинофестивалях.