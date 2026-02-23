12:06
Общество

Снятый на телефон фильм «Сон разума» вошел в международный конкурс «Умут»

Фильм «Сон разума» кыргызского режиссера и кинокритика Талгара Замир-Сеита включили в международный конкурс XIII Форума молодого кино «Умут», который пройдет в Бишкеке с 4 по 7 марта. Об этом 24.kg сообщил режиссер картины.

Фильм сняли на обычный мобильный телефон в поселке Палана на Камчатке. Работа стала личным художественным высказыванием автора и объединила творческое влияние Кыргызстана, Японии и России.

В международной программе форума фильм представят вместе с лентами из Армении, Казахстана, Узбекистана, Калмыкии, Татарстана, Азербайджана и Сингапура.

Фото из интернета
«Сон разума» ранее показали на Toronto Film Festival, где он получил номинацию. Кроме того, картина удостоена ряда наград за операторскую работу на международных кинофестивалях, в том числе на «Молодом Киновеке» и LifeStyleCinema. Она получила приз как «Лучший экспериментальный фильм» на МКФ «Майкопский фильм-фестиваль».

  • Талгар Замир-Сеит — представитель авторского кино Центральной Азии. Окончил Кыргызский государственный университет культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой по специальности «режиссура». На Камчатке режиссер основал творческое объединение «КорякФильм», ставшее новой точкой развития авторского кино в регионе. Является сооснователем проектов Selkinchek и Seit Critic. Его короткометражные работы отмечены на международных кинофестивалях. 
